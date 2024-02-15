Özgür Özel'den DEM Parti ile ittifak itirafı

14 ve 28 Mayıs'ın ardından değişim tartışmalarıyla gündemden düşmeyen Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi de aday ve ittifak tartışmaları başladı.

"GÖRÜŞMELERİMİZ ŞEFFAF OLACAK" DEMİŞTİ

Kürsüden terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a selam çakan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ittifak arayışı için ilk olarak DEM Parti'nin kapısını çaldı. Özel, "Görüşmelerimizi şeffaf bir şekilde yapacağız" diyerek PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti ile ittifakı açık açık ilan etmekten de kaçınmadı. DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Kalmaz'ın "Bu yerel seçimde koşulsuz tek bir oyumuz yok" açıklamasının ardından pazarlıkta gerilim arttı.

KANDİL'DEN EMİR GELDİ ADAY DEĞİŞTİ!

DEM Parti'nin İstanbul için Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı aday göstermeye hazırlandığı sırada Kandil düğmeye bastı. PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun DEM'e "CHP ile ittifak yapın" mesajı göndermesinin üzerine Demirtaş adaylıktan çekildiğini açıkladı. DEM ise eş belediye başkan adaylarını açıkladı. Ancak iki ismin de zayıf oluşu oyların Ekrem İmamoğlu'na verilmesi için yapılan bir pazarlık olduğu iddiası ortaya atıldı.

Özel, partisinin genel merkezinde bir grup gazeteci ile bir araya geldi ve gündeme ilişkin soruları cevapladı.

BİR KEZ DAHA İTTİFAKA GÖZ KIRPTI

Parti içinde yaşanan aday tartışmalarıyla köşeye sıkışan Özgür Özel konuşmasında bir kez daha ittifak ortağı DEM'e göz kırptı.

Açık açık ittifak yapıldığını itiraf eden Özgür Özel, "Görüştüğümüzü söylüyoruz. Bölgede DEM seçmeni yoğunluğu varsa, onların da oy vereceği aday belirlenebilir dedik. Bizim DEM Parti ile görüşmemiz cesarettir. DEM, başka bir partinin adayını uygun görüp aday çıkarmazsa kent uzlaşısı olmuş demektir" ifadesini kullandı.