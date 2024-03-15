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Özgür Özel'den gaf üstüne gaf! Eskişehir'in nüfusunu 80 bine indirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'nu eleştirirken yaptığı konuşmada, gaf üstüne gaf yaptı. Özel, Eskişehir'in bir milyona yaklaşan nüfusunu 80 bine indirirken, CHP'li adayların belediyeleri kazanması durumunda 546 mahalleden 5'inin kazanacağını söyledi.

IHA15 Mart 2024 Cuma 15:31 - Güncelleme:
Özgür Özel'den gaf üstüne gaf! Eskişehir'in nüfusunu 80 bine indirdi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi programa katılmak için Eskişehir'e geldi. Özel, programda yaptığı konuşmasında AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'nu hedef aldı. Hatipoğlu'nu eleştirirken Eskişehir'in bir milyona yaklaşan nüfusunun 80 bin olduğunu ifade eden Özel, CHP'li adayların belediyeleri kazanması durumunda 5 mahallenin kazanacağını belirterek kentteki 541 mahalleyi söylemedi.

ESKİŞEHİR'İN NÜFUSUNU 80 BİNE DÜŞÜRDÜ

Gaf üstüne gaf yapan Özgür Özel, "Eskişehir'i Kazım Kurt yönetirse, Ahmet Ataç yönetirse, bugüne kadar hocanın yönettiği gibi Ayşe Ünlüce yönetirse kim kazanıyor? 80 bin Eskişehirli kazanıyor, 5 mahalle kazanıyor, halk kazanıyor. " dedi.

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