Türkiye bilim ve teknolojideki misyonu ve vizyonuyla Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerlerken, CHP'nin riyakar ikiyüzlü siyaseti bir kez daha gün yüzüne çıktı. Dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Uzay Ajansının kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesine başvurdu. Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP'nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak." demişti. Türkiye'nin milli değerlerinin önüne set çekmeye çalışan isimler arasında, CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel'de yer aldı.

Türkiye'nin en büyük hayallerinden biri olan uzay yolculuğu başarıyla gerçekleşti. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece TSİ 00.49'da NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

TÜM TÜRKİYE BÜYÜK GURUR YAŞADI

Bilim misyonuyla uzaya gönderme hedefimiz gerçekleşirken, tarihi yolculuk tüm Türkiye'ye büyük gurur yaşattı. Milyonlarca kişi ekranların başından Türkiye'nin hayalini anbean takip etti.

Milli projelerin önünde her fırsatta engel olmaya ve türlü oyunlarla set seçmeye çalışan CHP, 2019 yılında Türkiye Uzay Ajansının kuruluşunun iptali için AYM'ye başvurmuştu. Dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Uzay Ajansının Türkiye'nin 20 yıllık hayali olduğuna, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüklerine dikkati çekerek, Ajansın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurduğunu kaydetmişti.

BİLİM VE TEKNOLOJİNİN ÖNÜNDEKİ ENGEL: CHP

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Uzay Ajansının Türkiye'nin 20 yıllık hayali olduğuna, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüklerine dikkati çekerek, Ajansın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurduğunu kaydetmişti.

MİLLİ DEĞERLERİN ÖNÜNE SET ÇEKEN SKANDAL BAŞVURUYA 'ÖZEL' İMZA

Dönemin CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, Dönemin CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Dönemin CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un da bulunduğu 138 CHP'li milletvekili Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Özgür Özel geçtiğimiz günlerde riyakarlığa imza atarak sosyal medya hesabından Alper Gezeravcı'ya başarı paylaşımında da bulunmuştu.

Milletvekilleri, 13 Aralık 2018 ve 30624 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 23 sayılı "Türkiye Uzay Ajansı" hakkındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptalini ve yürütmenin durdurulmasını talep etmişti.