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Özgür Özel'den skandal açıklama! Hamas'ın direnişine 'terör' dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İşgalci İsrail'in zulmüne karşı direnen Hamas hakkında yine skandal açıklamalarda bulundu. İsrail'in saldırılarını meşrulaştıran Özgür Özel, 'Hamas'ın yaptığı terörist saldırılardan sonra, İsrail'in yaptığı, verdiği orantısız cevap' dedi.

27 Şubat 2024 Salı 15:47 - Güncelleme:
Özgür Özel'den skandal açıklama! Hamas'ın direnişine 'terör' dedi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında, Hamas'ın işgale direnmesine terör derken, bebek katili İsrail'in soykırımına orantısız güç dedi. Özel, "Hamas'ın yaptığı terörist saldırılara İsrail orantısız cevap verdi" diyerek işgalci İsrail'in saldırılarını adeta meşrulaştırdı.

Özel, "Daha önce mektupla çağrıda bulunmuştum. Buradan söylüyorum. Hamas'ın yaptığı terörist saldırılardan sonra, İsrail'in yaptığı, verdiği orantısız cevap, İsrail'de Filistin'de çocukları öldürmektedir" dedi.

HAMAS'I "TERÖR ÖRGÜTÜ" İLAN ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özel daha önce de terör devleti İsrail'in soykırımına maruz kalan Filistinli mücahitlerden oluşan Hamas'ı terör örgütü ilan etmişti.

  • CHP Genel Başkanı
  • Özgür Özel
  • İsrail-Hamas
  • terör saldırıları

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