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Güncel

Özgür Özel şehit cenazesinin ardından terör destekçisi DEM Parti'ye koştu

Önce şehit cenazesine katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen ve eski adı HDP olan DEM Parti'yi ziyaret etti. Özel'in şehit cenazesini ardından terör destekçisi DEM Parti'yle görüşmesi tepkiyle karşılandı.

IHA13 Aralık 2023 Çarşamba 17:36 - Güncelleme:
Özgür Özel şehit cenazesinin ardından terör destekçisi DEM Parti'ye koştu
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Teröristlerin saldırısında şehit düşen Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in Ankara'da düzenlenen cenaze törenine katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet daha sonra, terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tulay Hatımoğullarını ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, DEM Partisi Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tulay Hatımoğulları'nı DEM Parti Genel Merkez binasında ziyaret etti. Yaklaşık 1 buçuk saatlik görüşmenin ardından Özel, Bakırhan ve Hatımoğulları beraber basın açıklaması yaptılar.

ŞEHİT YAKININDAN TEPKİ

Şehit yakını, Özel'in saf tutmasının ardından, "Demirtaş'a selam söyleyenlere de ben söylüyorum; Demirtaş'ı da asılırken göreceğiz inşallah, şehit annesi olarak ben göreceğim. Önce PKK gebersin, sonra FETÖ, sonra Demirtaş inşallah asılacak. Bu ülke ebediyen payidar kalacak. Onlardan da temizlenecek inşallah." ifadelerini kullandı.

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