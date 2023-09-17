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Özgür Özel'den 'Tutum Belgesi' skandalı

CHP'nin 'değişimci'lerinin de terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile kol kola olduğu ortaya çıktı. Genel başkan adaylığını ilan eden CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in basın toplantısı öncesi katılımcılara dağıtılan 'Tutum Belgesi' içeriğiyle tepki çekti.

Sabah17 Eylül 2023 Pazar 08:31 - Güncelleme:
Özgür Özel'den 'Tutum Belgesi' skandalı
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Önceki gün CHP Genel Merkezi'nde genel başkan adaylığını ilan eden CHP Grup Başkanı Özgür Özel, hem hedeflerini anlattığı 38 sayfalık kitapçıkla hem kitapçığın içeriğiyle hem de basın toplantısındaki açıklamalarıyla tepki çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aratmayacak şekilde HDP'ye göz kırpan Özel, TSK'ya ağır iftiralar atıp hakkında soruşturma başlatılan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu da savunmaktan geri durmadı.

Yaklaşık 1 saat süren basın toplantısı öncesi katılımcılara "Özgür Özel'in Tutum Belgesi" denilerek 38 sayfalık bir kitapçık dağıtıldı.

HDP tarafından 2021 yılında yayımlanan Tutum Belgesi ile aynı adı taşıyan kitapçık, daha ilk dakikadan şaşkınlığa neden oldu. Sabah'ın haberine göre, HDP'nin 2 yıl önce duyurduğu 11 maddelik Tutum Belgesi, kayyum uygulamalarının kaldırılması, yerel özerkliğin ilan edilmesi, tutuklanan teröristlerin serbest bırakılması gibi skandal hedefler içeriyordu.

Özgür Özel tarafından kamuoyu ile paylaşılan Tutum Belgesi'nde de benzer şekilde kayyumların hedef alındığı görüldü.

ÖZEL'İN KAYYUM RAHATSIZLIĞI

Teröre yardım ve yataklık yapan belediyeleri bölgeden temizleyerek PKK'ya ağır darbe indiren kayyum atamalarını eleştiren Özgür Özel'in Tutum Belgesi'nde, "Halk iradesini hiçe sayan kayyum uygulamalarına karşı en net ve sert tavrı takınacağız" ifadeleri dikkat çekti.

TANRIKULU'NA SAHİP ÇIKTI

Özel'in basın toplantısındaki skandallar bununla da sınırlı kalmadı.

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