8 Ağustos 2025 Cuma
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Özgür Özel'in algı planına geçit verilmedi: ''Nüfus ticareti'' soruşturmasında bir gözaltı
Güncel

Özgür Özel'in algı planına geçit verilmedi: ''Nüfus ticareti'' soruşturmasında bir gözaltı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in algı planı elinde patladı. Özel'in 'İBB tutuklularından rüşvet alıyor' dediği avukat Mehmet Yıldırım'a yönelik İstanbul Başsavcılığı hızlı bir şekilde harekete geçti. Başsavcılık, “nüfus ticareti” iddiasıyla resen soruşturma başlatarak Yıldırım'ı gözaltına aldı.

AA8 Ağustos 2025 Cuma 00:30 - Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "nüfus ticareti" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında avukat Mehmet Y, Antalya'da gözaltına alındı.

Başsavcılık, avukat Mehmet Y. hakkında "nüfus ticareti" suçundan soruşturma başlattı.

Şüpheli avukat, soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Antalya'da yakalandı.

Mehmet Y'nin, işlemleri için polis ekiplerince İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"6 Ağustos tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in yapmış olduğu konuşmasındaki suç oluşturduğu şüphesine ilişkin iddia hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup, yapılan inceleme sonucunda avukatlık görevini icra eden şüpheli Mehmet Y. isimli şahıs Antalya ili Serik ilçesi Belen bölgesinde araçla seyir halinde iken yakalanarak, 'nüfus ticareti' suçu isnadıyla gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."

