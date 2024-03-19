İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2024 Salı / 10 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3423
  • EURO
    35,1068
  • ALTIN
    2242.06
  • BIST100
    8870.79
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Özgür Özel'in ''Darbe'' saçmalamasına AK Parti'den tepki! Çelik: Bu tam bir akıl tutulmasıdır
Güncel

Özgür Özel'in ''Darbe'' saçmalamasına AK Parti'den tepki! Çelik: Bu tam bir akıl tutulmasıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in 'Gece telefon çalsın, 'darbe oluyor' desinler ama 'gençler yapıyor' dersinler; ben o darbeye teslim olurum” sözlerine tepki gösterdi. Çelik, 'CHP Genel Başkanı Sn Özel'in gençlerimizi ‘darbe' gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle ile yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi, darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır' dedi.

19 Mart 2024 Salı 12:50 - Güncelleme:
Özgür Özel'in ''Darbe'' saçmalamasına AK Parti'den tepki! Çelik: Bu tam bir akıl tutulmasıdır
ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Gençler her zaman özgürlükle, demokrasiyle ve değişimle yan yana anılmalıdır. CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel ise katıldığı bir yayında "Gece telefon çalsın, 'darbe oluyor' desinler ama 'gençler yapıyor' dersinler; ben o darbeye teslim olurum" şeklinde siyasi akılla bağdaşmayan bir beyanda bulunmuştur. CHP Genel Başkanı Sn Özel'in gençlerimizi 'darbe' gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle ile yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi, darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır... Sn Özel'in bu beyanatı, CHP'nin demokrasi açığının ne kadar fazla olduğunu ve CHP yönetiminin demokrasinin alfabesine ne kadar yabancı olduğunu bir kere daha göstermiştir. Sn Özel'in siyasi kelime dağarcığının bu kadar sığ olması da vahimdir" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.