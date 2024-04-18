CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ikinci kez ertelenen Filistin ziyaretine ilişkin ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Özel'in İsrail'in devam eden Gazze katliamında Hamas'tan terör örgütü diye söz etmesi sıkıntıya neden oldu. Edinilen bilgilere göre bu nedenle Filistin cephesi Özel'in Gazze'ye ilişkin söylemlerini yakın takibe aldı.

İKİNCİ ERTELEME

Özgür Özel'in, nisan ayında planlanan Filistin ziyareti bir kez daha ertelendi. Bununla ilgili önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yapan Özel, bölgede yaşanan son gelişmeler ve hava sahalarının uçuşa kapatılması sebebiyle programını gerçekleştiremeyeceğine açıkladı. Özel, açıklamasında "Mümkün olan ilk fırsatta Filistin'e gideceğim. Filistin halkının yanındayız. Ateşkes bir an önce sağlanmalı, insani yardımların bölgeye sorunsuz ulaşımı temin edilmelidir" ifadesine yer verdi.

FİLİSTİN YÖNETİMİ MESAFELİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, Ancak gerçeğin daha farklı nedenlerden kaynaklandığı ileri sürülüyor. CHP'nin ziyaret kapsamında muhatap bulamadığı, buna neden olarak da Filistin yönetiminden görüşmeye mesafeli mesajların gelmesi gösterildi. Bunda ise Özgür Özel'in geçtiğimiz dönemde Hamas'a yönelik terörist ifadesini kullanmasının etkili olduğu belirtiliyor. CHP'de Filistin programında yaşanan aksamanın ardından dış politika kurullarının yeteri kadar beğenilmediği öğrenildi. Bu kapsamda Özel'in dış politikada ikili diyalogları arttırması istediği öğrenildi.