Özgür Özel'in ilk mitinginde gerilim! Sahneden kovdu

Özgür Özel, genel başkan olduktan sonra ilk ziyaretini memleketi Manisa'ya yaptı. Özel'in parti binası önünde yaptığı mitinge ise Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun hareketi damga vurdu.

Özgür Özel'e çiçek vermek için sahneye çıkan kadına yönelik davranışlarıyla tepki çekti. Görüntülerde Dutlulu'nun kadını sahneden kovmaya çalışması dikkatlerden kaçmazken, video kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı.

Bir hayli sinirlendiği gözlenen Dutlulu'yu, başka bir partilinin sakinleştirmeye çalışması da görüntülere yansıdı.