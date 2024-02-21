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Özgür Özel'in memleketinde liste krizi! CHP adayı yetişemedi

Özgür Özel'in memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı ve adayı Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi, 8 dakika gecikince ilçe seçim kurulu tarafından reddedildi. İtirazların sürdüğü ilçede, önümüzdeki günlerde toplanacak ilçe seçim kurulunun kesin kararı vermesi bekleniliyor.

21 Şubat 2024 Çarşamba 07:37 - Güncelleme:
Özgür Özel'in memleketinde liste krizi! CHP adayı yetişemedi
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre bugün tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da saat 17.00 itibarıyla tamamlandı..

CHP SARUHANLI'DA ADAYLIK BAŞVURUSUNU 17.08'DE SUNDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da, Saruhanlı ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı ve başkan adayı Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi başvurularını bugün saat 17.00'ye kadar ilçe seçim kuruluna sunması gerekirken, 8 dakika gecikmeyle 17.08'de sundu.

YSK SİSTEMİNE GEÇ GİRİLMESİ SEBEBİYLE KABUL EDİLMEDİ

CHP'li belediye başkanı Bilgin'in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi YSK sistemine geç girilmesi sebebiyle kabul edilmedi. Liste ilçe seçim kurulu tarafından reddedilirken, CHP heyeti ilçedeki elektrik kesintisinden kaynaklandığını ileri sürerek itiraz etti.

GÖZLER İLÇE SEÇİM KURULUNDA

21 Şubat'ta toplanacak olan ilçe seçim kurulunun, CHP'nin seçime girip giremeyeceğine yönelik kararı vereceği öğrenildi.

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