Özgür Özel'in 'Meral abla taktiği' tutmadı! Son düzlükte oy devşirme peşine düştü

14 ve 28 Mayıs sonrası 8'li koalisyonun tüm partileri dağıldı. Değişim tartışmalarıyla kurultaya giden CHP'de Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek genel başkanlık koltuğunu kaptı. Vakit kaybetmeden yerel seçim için ittifak arayışına başlasa da umduğu desteği bulamadı. Her fırsatta 'Meral abla' dediği İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "İttifak yok" çıkışıyla neye uğradığını şaşıran Özgür Özel, PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile ittifak kurarak DEM'lenmeye başladı.

CHP İLE İYİ PARTİ ARASINDA BİLBOARD KRİZİ

Meral Akşener'in tüm sert çıkışlarına rağmen "Meral abla" söylemine devam eden Özgür Özel'in planları ise tutmadı. İYİ Parti'ye olumlu mesajlar vermeye ve kamuoyuna sempatik görünmeye çalışan CHP, diğer yandan ise billboardları eski ortaklarına kapattı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere CHP'li belediyeler, İYİ Partili adayların propaganda afişlerinin asılmasına engel olmaya çalışması Meral Akşener'i de kızdırdı. CHP'nin söylemleri ve uygulamaları bir kez daha çelişkiye düşerken, İYİ Parti yaşananlara haftalar boyu tepki yağdı.

AKŞENER'DEN "MİDEM BULANIYOR ARTIK" ÇIKIŞI

"Akşener ile aramızda abla-kardeş ilişkisi var" diyen ve kısa süre önce de bu kez Akşener'den Balıkesir adayını adeta geri çekmesini isteyen Özgür Özel, İYİ Parti'de bir kez daha rahatsızlığa sebep olmuştu. Özel'in "jest" talebine cevap veren Akşener, "Ben CHP'nin jest isteme işlerinden bıktım, usandım. Midem bulanıyor artık" ifadeleriyle isyan etmişti.

İYİ PARTİ SEÇMENİNDEN OY İSTEMEYE BAŞLADI!

İYİ Parti'den beklediği desteği göremeyen Özel, taktik değişikliğine giderek son düzlükte oy devşirme çalışmalarına başladı. Önceki gün Manisa'da İYİ Parti seçmenine seslenen Özel, "Güneş yüzlü insanlardan bir beklentim var. Aman ha arkamızda durun, sakın bize kaybettirmeyin. Eski dosttan düşman olmaz" ifadeleriyle CHP'ye oy vermeye çağırdı.