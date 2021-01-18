Özhaseki: CHP'li büyükşehir belediyeleri 2 yıldır taş üstüne taş koymadı

DHA 18 Ocak 2021 Pazartesi 15:46 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 15:46

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen 'Gönül Belediyeciliği Trakya Buluşması'na katıldı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ile partililerin katıldığı programda konuşan Mehmet Özhaseki, AK Parti'nin mazeret üretmeyerek, herkese hizmet etmek adına göreve geldiğini söyledi. Özhaseki, "Biz bu prensiplere sadık kalarak, hizmet etmeye devam ettik. Hizmet belediyeciliğini öne koyduk. Çok şükür iş başına geldiğimiz yerlerde de bunu ispatladık. Arkasından biraz daha güçlenince sosyal belediyeciliği eklemeye başladık. Eskiden güvencesi olmayan o kadar çok grup vardı ki. Şimdi hükümet tarafından engellilere, yaşlılara, kimsesizlere envaiçeşit yardım yapılıyor. Kendi şehrimde bile sokakta yatanlar vardı. Fırınların dışarıya çıkan sıcak buharı üzerinde yatanlar vardı. Aç, açık insanlar vardı. Biraz büyüdükten sonra şehirlerimizi bir bütün olarak görmeye başladık. Şehirlerimizin marka değerlerini öne çıkarabilmek amacıyla da marka belediyeciliği kavramını ortaya çıkararak, bunun peşine düştük. Şu an birçok şehir, marka şehirdir. Şehirlerimizi, Avrupa'yla yarışan şehirler haline getirdik" diye konuştu.

'BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ 2 YILDIR TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYAMADI'

İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP'li büyükşehir belediyelerinin 2 yıldır taş üstüne taş koymadığını ifade eden Özhaseki, "Aldıkları elemanların da bir sürü sabıkası var. Ne kadar militan, sicili bozuk, tacizci adam varsa hepsi işbaşına gelmiş. Bunların dosyaları yağıyor. Birçok belediye başkanları da halen görevden alınıyor. Ama bizim CHP'nin klasik bir taktiği var, 'Hukuk yok, yargı, tek adama bağlandı, ondan böyle oluyor.' İnsanları kandırmayın. A partili, B partili fark etmez. CHP'nin son dönemde 2 tane taktiği var; Birincisi bütün siyasetleri Recep Tayyip Erdoğan üzerine kurulu. Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Gidince ne olacak? Millet sizi seviyor mu, yok. Oyunuz arttı mı, yok. İş yapacak bir haliniz var mı, yok. İyi bir örnek ortaya koydunuz mu, yok. İktidara hazır mısınız, yok. Bir tarafını İYİ Parti'ye, bir tarafını HDP'ye yaslıyor. Burada başarılılar. Bir taraftan 'ülkücüyüm' diyen adamlara, bir taraftan 'Kürtçü'yüm Türkiye'yi böleceğim' diyen adamlara yaslanarak, iktidara geliyoruz numarası çekiyorlar. Burada başarılılar, takdir ediyorum" diye konuştu.

'FAKİR FUKARAYA BİRER KİLO SUCUK DAĞITTIM'

CHP'nin algı operasyonu yaptığını söyleyen Özhaseki, "Ben de buna maruz kalan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda bana da aynısını yaptılar. Genel başkanları üç ay boyunca miting alanlarında adımı verip, yalanlar söyleyerek gezdi” dedi. CHP’nin algı operasyonları ile iftiralarının yargı süreciyle ortaya çıktığını söyleyen Özhaseki, kazandığı tazminatla sucuk aldığını belirterek, “Ben de o zaman karar verdim, sucuk aldım. Aş evlerinin önünde fakir fukaraya birer kilo sucuk dağıttım, binlerce kilo” ifadelerini kullandı.

'ALDIKLARI PARALAR DAĞA GİDİYOR'

Mehmet Özhaseki, HDP'yi de eleştirerek, "Gözleri belediyecilikte değil, hizmette değil. Böyle bir dertleri yok. PKK'nın niyetini biz biliyoruz. Türkiye'yi bölmek istiyorlar. Onların da siyasi uzantıları var. Bu konuda da kayyumlar atanınca bir eleştiri ve gürültü başladı. Bu kayyumlar niye atandı? Silahlı terör örgütü kurma, yönetme, üye olma, yardım yapma suçu var ortada. Suçu ve suçluyu övme var. Bir de görevi kötüye kullanma suçlamaları var. Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları hakkında 32 kovuşturma, 3 soruşturma var. Delilleri kendileri de inkar etmiyorlar. Terör örgütü üyelerinin cenazelerinden hiç ayrılmıyorlar. Biz İstiklal Marşı'mızı ne kadar inanarak ve huzurla söylüyorsak, onlar da o terör örgütünün marşlarını öyle söylüyorlar. Caddelere veriyorlar. Şehit ailelerinden işe alınanlar vardı, gelir gelmez tamamını işten attılar 2019 seçimlerinde. Dağda bulunanların ailelerinden birer kişiyi işe alıyoruz diye propagandayla slogan atarak başlattılar bu işi. İçerideki odalarda başkanın arkasında üçlü bir PKK grubu oturuyor, herkesten para kesmeye başlıyorlar. Kiminin imarı bozduğunu düzeltmek adına para istiyorlar. Aldıkları paralar dağa gidiyor" dedi.

'PARAYI PKK'YA AKTARIYORLAR'

HDP'nin devletten aldığı parayı PKK'ya aktardığını belirten Özhaseki, "Patnos Belediyesi 2009, 2014 yıllarında bunlarda, HDP'deydi. Toplu sözleşme ile 2013 yılında daimi işçilere 7 bin 200 lira, geçici işçilere 6 bin lira. Belediyenin parası varsa versin diyeceksiniz. Katılıyorum, versin ama para var mı, yok. Parayı veriyorlar mı, hayır? Ne yapıyorlar, devletten para geliyor, o parayı dağıtırken biner lira harçlık veriyorlar. Geriye kalan 6 bin 200 lira 'parayı aldım' diye imza attırıyorlar, torbaya koyuyorlar, dağa gidiyor. Ses kayıtlarında bunların hepsi var arkadaşlar" diye konuştu.