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Güncel

Özhaseki: ''Cumhurbaşkanımız belediyelere 'İhtiyaçları hızlı giderin' talimatı verdi''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'belediyelere vatandaşların ihtiyaçlarını daha hızlı temin edilmesi' talimatı verdiğini bildirdi.

AA02 Nisan 2020 Perşembe 21:03 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 21:03
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Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile video konferans yoluyla büyükşehir ve il belediye başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Erdoğan'ın belediye başkanlarından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele konusunda şehirlerde yürütülen çalışmalarla ilgili tek tek bilgi aldığını vurgulayan Özhaseki, "Ayrıca bu süreçte belediye başkanlarımıza izleyecekleri yol haritasını anlattı. Belediyelerimiz vasıtasıyla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının daha hızlı temin edilmesi talimatlarını verdiler." ifadesini kullandı.

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