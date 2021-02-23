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Özlem Zengin'e hakaret eden sözde hukukçu gözaltına alındı

Sözde Avukat ve Hukukçu Mert Yaşar, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e çok ağır hakaret içeren iğrenç bir paylaşımda bulundu. Skandal paylaşıma tepki yağdı. Mert Yaşar, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

AA23 Şubat 2021 Salı 07:26 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 07:26
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Bir sosyal paylaşım sitesinde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e ilişkin sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şüpheli Mert Yaşar gözaltına alındı.

Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının resen soruşturma başlatması üzerine, İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli Mert Yaşar'ın Eyüpsultan'da bulunan evinde olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine şüpheli evinde arama yapılarak yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sözde hukukçudan Özlem Zengin'le ilgili aşağılık paylaşım

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