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Öznur Kakillioğlu Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi Başkanı seçildi

Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi Başkanlığına Öznur Kakillioğlu seçildi.

AA6 Haziran 2023 Salı 14:37 - Güncelleme:
Öznur Kakillioğlu Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi Başkanı seçildi
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Yargıtay'dan yapılan açıklamaya göre, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, Birinci Hukuk Dairesi Başkanlığı için seçim yapıldı. Seçim sonucunda aynı daire üyesi Kakillioğlu, Birinci Hukuk Dairesi Başkanı oldu.

Kakillioğlu, 1968'de Ankara'da doğdu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988'de mezun oldu.

Ankara ve Antalya hakim adayı olarak mesleğe başlayan Kakillioğlu, sırasıyla Tokat Zile, Mardin Savur, Aksaray Sarıyahşi Hakimliği ve Yargıtay İkinci Hukuk Dairesi Tetkik Hakimliği görevlerinde bulundu.

İngilizce bilen Kakillioğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalında "Kişisel Sağlık Verilerinin Hasta Mahremiyeti Çerçevesinde Korunması ve Mobil Sağlık Uygulamaları e-Nabız ve HES Kodu" konulu çalışmasıyla yüksek lisans yaptı.

Türkiye Adalet Akademisinde "Mülkiyet Hakkına Dayalı Tapu İptal-Tescil-El Atmanın Önlenmesi" derslerini veren, evli ve iki çocuk annesi Öznur Kakillioğlu, 19 Ekim 2012'de Yargıtay üyeliğine seçildi.

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