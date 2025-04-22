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Pakistan Başbakanı Şerif Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her konuda uyum içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, 'Türkiye ve Pakistan terörle mücadelede en güçlü iradeyi ortaya koyan ülkelerin başında geliyor. Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'a desteğimiz bakidir. Pakistan ile her konuda uyum içindeyiz' dedi.

HABER MERKEZİ22 Nisan 2025 Salı 21:16 - Güncelleme:
Pakistan Başbakanı Şerif Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her konuda uyum içindeyiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Türkiye ve Pakistan terörle mücadelede en güçlü iradeyi ortaya koyan ülkelerin başında geliyor.

Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'a desteğimiz bakidir.

Şubat ayında Pakistan'ı ziyaretim vesilesiyle ticaret su kaynakları, tarım, enerji, kültür, aile ve sosyal hizmetleri, bilim, bankacılık, eğitim savunma ve sağlık alanlarında topla 25 belge imzalamıştık

1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen Filistin devleti tesisi yolunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz

Pakistan'ın Filistin meselesindeki kararlı duruşunu her zaman taktir ettiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Gazze'deki soykırıma da en güçlü tepkiyi verebilen ülkelerden biri Pakistan'dır

Pakistan ile her konuda uyum içindeyiz.

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