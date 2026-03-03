İSTANBUL 10°C / 4°C
Güncel

Pakistan Başbakanı Şerif: Bölgede barış ve istikrar için Erdoğan ile temas halindeyiz

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinde Orta Doğu ve Afganistan'daki gelişmeleri ele aldıklarını bildirdi.

AA3 Mart 2026 Salı 21:46
Pakistan Başbakanı Şerif: Bölgede barış ve istikrar için Erdoğan ile temas halindeyiz
Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Görüşmede, Orta Doğu'daki tırmanan durumu ele aldıklarını kaydeden Şerif, "İsrail'in İran'a yönelik saldırısını" ve "ardından Körfez ülkelerine yönelik üzücü saldırıları" şiddetle kınadığını belirtti.

Şerif, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kardeş Körfez liderleriyle temaslarım hakkında bilgi verdim ve Pakistan'ın onlarla tam dayanışma içinde olduğunu, ayrıca gerilimin azaltılması ve diyaloğun teşvik edilmesinde yapıcı rol oynamaya hazır olduğumuzu teyit ettim." ifadesini kullandı.

Başbakan Şerif, gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek için tüm tarafların azami itidal göstermesinin şart olduğu konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı.

Afganistan'daki son gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Şerif, "Bölgede barış ve istikrara yönelik ortak hedefimiz doğrultusunda yakın ve sık temas halinde kalmaya karar verdik." ifadesine yer verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif'in telefon görüşmesi yaptığı ve ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldıkları duyurulmuştu.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Pakistan'da gerçekleşen terör saldırılarını kınadığını, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğini, Pakistan ile Afganistan arasında Türkiye'nin de girişimleriyle sağlanan ateşkesin yeniden tesisi için katkıda bulunacağını belirtti.

Erdoğan, İran'a yönelik saldırılarla başlayan çatışmalı süreçle ilgili bölgede diplomasinin yeniden devreye alınmasının büyük fayda sağlayacağını, Türkiye'nin de buna elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

