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Pakistan, yerli seyir füzesini ateşledi

Pakistan Donanması, Umman Denizi'nin kuzeyinde yurt içinde geliştirilen bir seyir füzesinin testini gerçekleştirdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Pakistan, yurt içinde geliştirilen bir seyir füzesinin test edildiğini açıkladı.
 
Pakistan Silahlı Kuvvetleri Medya Hizmetleri (ISPR), konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Yerli olarak geliştirilen seyir füzesinin gemi karşıtı füze ve kara saldırı kabiliyeti bulunmaktadır.” ifadelerine yer verdi.
 
Donanma Komutan Yardımcısı Amiral Halim Şevket, donanmanın hızlı saldırı aracı üzerinde gerçekleştirilen ateşlemeyi canlı olarak izledi.
 
ISPR, test edilen füze hakkında detaylı bir açıklama yapmaktan kaçındı. Ancak uzmanlar, en son Nisan 2018’de ateşlenen Babur 1B füzesine dayanan teknolojiyle bir gemi karşıtı füze geliştirildiğini düşünüyor.
 
PAKİSTAN YERLİ SALDIRI UÇAĞI GELİŞTİRİYOR
 
Pakistan Havacılık Kompleksi’nden (PAC) Mart 2019’da yapılan açıklamada, Super Mushshak turboprop uçağının silahlı versiyonunun geliştirileceği ve uçağın Buraq lazer güdümlü füzeleri ve tanksavar füzeleri ile donatılacağı açıklanmıştı.
 
PAC, uçağın hedefleme kapasitesinin daha da geliştirildiğini belirtti.
 
SUPER MUSHSHAK UÇAĞININ GENEL ÖZELLİKLERİ
 
 
Pervaneli motor ve bacak arası lövye kumandaya sahip olan uçakta dost düşman sorgulaması yapabilen IFF ve GPS, UHF/VHF telsiz bulunuyor. Temel manevra hareketleri yapabilen uçakta, öğretmen ve öğrenciye iyi görüş sağlayan kanopi yer alıyor. İniş kalkış mesafesi kısa olan uçağın perdövites ve son yaklaşma süratleri düşük, yan rüzgar limiti ise yüksek.
 

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