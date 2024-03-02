Pamukkale Adayı Pekdemir: Benim sorunum çözülmedi diyen hiç kimse kalmayacak

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, vatandaşlarla yaptığı sohbetlerde net ve kesin konuşmaya devam ediyor. Kendisine verilecek bir tek oyun dahi boşa gitmeyeceğini dile getiren Pekdemir, seçilmesi durumunda Pamukkale'deki değişimin ve hizmet kalitesinin en fazla 6 ay içinde herkes tarafından hissedileceğini, gözle görüleceğini söyledi. Seçim çalışmaları kapsamındaki gezilerinde bayrağı teslim aldıktan sonra Pamukale'nin vizyonunu değiştirecek çalışmalara ve projelere imza atacağını anlatan Pekdemir, bunun için derslerini çok iyi çalıştıklarını söyledi. "Ben yerel yöneticiliğin ve belediyeciliğini içinden geliyorum. Bana verilecek bir tek oy bile boşa gitmeyecek. Bundan herkes emin olsun ve içinde en küçük bir kuşku bile bulundurmasın" diyen Pekdemir, tek derdinin tecrübelerini vatandaşlarla paylaşarak Allah'ın ve milletinin rızasını almak olduğunun altını çizdi.