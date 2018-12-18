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Papağana şiddet uygulayan Murat Özdemir'e, 5 bin 254 lira para cezası uygulandı

Sosyal medya hesabında papağanına yaptığı kötü muamelenin görüntülerini paylaşmasının ardından hakkında yasal işlem başlatılan, Murat Özdemir'e, 5 bin 254 lira para cezası uygulandı.

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Sosyal medya hesabında papağanına yaptığı kötü muamelenin görüntülerini paylaşmasının ardından hakkında yasal işlem başlatılan, bir televizyon kanalında yayımlanan yemek yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir'e, 5 bin 254 lira para cezası uygulandı.
 
Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü'nce, Özdemir hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nuna istinaden idari yaptırım kararı alındı.
 
Buna göre, Özdemir'e 5 bin 254 lira para cezası kesildi.

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