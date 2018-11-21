Paraşütte rekor denemesi yapılacak

İzmir'in Selçuk ilçesinde Türk Hava Kurumu (THK) bünyesindeki Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü, rekor denemesine ev sahipliği yapacak.

THK'den yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım Cumartesi günü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğünde "Türkiye Serbest Düşüşte El Ele Tutuşma Rekoru" denemeleri yapılacak. Rekor denemesine Hava Kuvvetleri Komutanlığı da C-160 Transall tipi uçakla destek verecek.

Rekor denemesi kapsamında amatör paraşütçüler, yaklaşık 6 bin metre yükseklikten saatte yaklaşık 220 kilometre süratle düşerken el ele tutuşacak ve önceden belirlenmiş formasyonları yerine getirecek.

Önceki yıllarda 39 kişi ile kırılan havada el ele tutuşma rekorunun bu yıl geliştirilmesi hedefleniyor.