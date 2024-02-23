21. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili, 1992 yılı CHP Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve 1997-2002 yılları arası Türkiye Cumhuriyeti'nde Kültür Bakanı olarak görev yapan İstemihan Talay, CHP'nin kurucu değerlerinden uzaklaştığını vurgulayarak, 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerden önce partinin stratejisini eleştirip, 'Büyük Atatürk'ün kurduğu CHP'nin bugünkü yöneticilerinin koltuk uğruna Mersin'de Akdeniz ve Toroslar ilçelerini Dem'e peşkeş çekme kararı almaları, Mersin'i emperyalist hayallere teslim etmektir' dedi.

Talay, eleştirisinde başlangıç olarak, emperyalist devletler tarafından desteklenen PKK terör örgütüne dört ana görev verildiğini hatırlattı. Talay, PKK terör örgütüne verilen görevleri hakkında, 'Kuzey Irak'tan ve Suriye'den uzanan bir koridoru ele geçirmek, Akdeniz'e açılmak, bu bölgede kendileri için terör üretecek bir garnizon devletçik oluşturmak ve başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerini taciz etmek, mümkünse de parçalayıp bölerek küçültmek' dedi.

'PKK'NIN AKDENİZ'E AÇILMA HAYALİ BENİM DÖNEMİMDE BOZULDU'

İstemihan Talay, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu tehditleri görerek Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarıyla yüzlerce şehit vermek pahasına emperyalist oyunları bozduğuna dikkat çekerek, PKK terör örgütünün Akdeniz'e açılmak ve orada bir yer tutmak maksadıyla, ilk olarak 1999 yerel seçimlerinde faaliyete geçmeye çalıştığına işaret etti. Talay, 'Dört dönem milletvekilliğini yaptığım Mersin'in Büyükşehir Belediyesi Hadep tarafından kazanılmış gibi ilan edilmiş ancak Kültür Bakanı olarak yaptığım itirazlar ve yeniden sayım sonucunda Hadep'in seçimi kazanmadığı tespit edilmiştir. Böylece Akdeniz'e açılım hayalleri önlenmiştir' diye açıklama yaptı.

'CHP, MERSİN'İ DEM'E PEŞKEŞ ÇEKİYOR'

'Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki en büyük ve en stratejik limanı Mersin ili Akdeniz ilçemizde bulunmaktadır' diyen İstemihan Talay, Akdeniz'in aynı zamanda Ortadoğu'nun da giriş ve çıkış kapısı durumunda olduğunu hatırlatarak, 'Hadep'in devamı olan Dem partisinin CHP ile uzlaşmak için yüzlerce ilçe arasından Akdeniz ve Toroslar ilçelerini şart koşmaları basit bir seçim stratejisi değildir. Mersin'de emperyalist hayallerinin kaldığı yerden devam ettirildiğinin açık bir göstergesidir. Burada kabul edilmesi mümkün olmayan durum, büyük Atatürk'ün kurduğu CHP'nin bugünkü yöneticilerinin koltuk uğruna bu iki ilçemizi Dem'e peşkeş çekme kararı almaları ve Mersin'i emperyalist hayallere teslim etmeleridir' dedi.

'ATATÜRK ANIMSATMASI'

Talay, son olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini anımsatarak, Mersinlilere şöyle seslendi, 'Büyük Atatürk Mersinlilere hitaben 'Mersinliler Mersin'e sahip çıkınız' demiştir. İnanıyorum ki sevgili Mersinliler bu öğüt doğrultusunda Mersin'e sahip çıkacaktır. CHP yöneticilerinin 31 Mart seçimlerinde Dem'i destekleme dayatmasını reddedecek ve emperyalist hayalleri sandıkta yok edecektir' dedi.

Ayrıca, CHP'nin ittifak ortağı HDP/DEM Parti'nin Mersin'in Akdeniz ilçesindeki seçim bürosu açılışında terör örgütü elebaşı ve bebek katili Abdullah Öcalan için "Biji Serok Apo" sloganları atıldı. CHP'nin bir süredir DEM Parti ile kent uzlaşısı altında destekleme görüşmeleri yaptığı Mersin'in Akdeniz ilçesinde, DEM Parti adaylarının seçim bürosu açılışında bölücü terör örgütünün sözde elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.

PKK ELEBAŞI LEHİNE SLOGAN ATTILAR

DEM Parti Mersin Akdeniz Belediyesi Eş Başkan Adayları Hoşyar Sarıyıldız – Nuriye Arslan seçim bürolarını açtılar. Büronun açılışında sık sık bölücü terör örgütü lideri Abdullah Öcalan adına "Biji Serok Apo" sloganı atıldı.

CHP'YE ÜSTÜ KAPALI TEHDİT BİLE GELDİ!

Mersin'de ittifak yapmak için son görüşmeleri yaptıkları ve isteklerini kabul ettirmek için de Büyükşehir'e tedbiren aday çıkartan DEM Parti'den CHP'ye yeni gönderme geldi. DEM Parti adayı Hoşyar Sarıyıldız'ın, "Mersin'i kazanmanın yolu Akdeniz'den geçer. Bunu da herkes böyle bilsin" diyerek CHP'ye Akdeniz için taleplerini kabul etmesi yönünde çağrıda bulunması dikkat çekti.

Mersin Akdeniz bir süre önce CHP'nin DEM Parti lehine adayını çekeceği yer olarak gündeme gelmiş hatta CHP'nin gösterdiği adayın "göstermelik" olduğu iddia edilmişti. Meclis üyelikleri ve seçimlerde Akdeniz'de CHP'nin aday göstermemesi için yapılan görüşmeler tıkanmış, adayların YSK tarafından kesinleştirileceği son tarih 3 Mart'a kadar pazarlıkların devam edeceği açıklanmıştı. DEM Parti taleplerinin CHP tarafından kabul edilmemesine önlem olarak Büyükşehir aday isimlerini YSK'ya yazdırmıştı.