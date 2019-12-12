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Patnos'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü

AĞRI'nın Patnos ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

  • DHA
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Kaza, Patnos ilçesine bağlı Kazanbey köyü yakınlarında saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Nedim Akgün'ün (23) kullandığı 35 YA 288 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Halis Erim (63) yönetimindeki 46 H 233 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüsü, araçlarda bulunan İlyas Bekir (31) ve Ramazan Demir (45) ile birlikte 4 kişi hayatını kaybetti. Araçlarda sıkışan 4 kişinin cenazesi, çıkarıldıktan sonra Patnos Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. 

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