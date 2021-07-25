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Pazar alışverişinden dönerken kalp krizi geçiren 63 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Adana'da pazar alışverişinden dönerken kalp krizi geçirip, başını bir iş yerinin camekanına çarpan İlyas Alçın (63), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA25 Temmuz 2021 Pazar 12:25 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 12:25
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Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki semt pazarına giden İlyas Alçın, alışveriş yaptıktan sonra evine doğru yola çıktı. Alçın, kaldırımda yürürken aniden fenalaştı. Bu sırada bir iş yerinin önündeki sandalyeye oturmak isteyen Alçın, dengesini kaybedip düşerek başını camekana çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Alçın'ın duran kalbini, yaptıkları müdahaleyle yeniden çalıştırıldı. Ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürülen Alçın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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