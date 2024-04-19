İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2024 Cuma / 11 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5901
  • EURO
    34,8507
  • ALTIN
    2494.99
  • BIST100
    9669.91
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Pazara dikkat: İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak
Güncel

Pazara dikkat: İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da, 21 Nisan Pazar günkü BtcTurk Boğa Koşusu kapsamında saat 07.00 ile 12.00 arasında Üsküdar'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

AA19 Nisan 2024 Cuma 15:30 - Güncelleme:
Pazara dikkat: İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, söz konusu koşu kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, pazar günü 07.00-12.00 saatleri arasında, Üsküdar Harem Sahil Yolu, Hakimiyeti Milliye Caddesi (Sahil Yolu ile Selmani Pak Caddesi arasından kalan kısım), Paşalimanı Caddesi, Kuzguncuk Çarşı Caddesi, Abdullah Ağa Caddesi, Kuzguncuk Çarşı Caddesi ile Kuzguncuk tünel çıkışı arasında kalan kısım ve bu noktalara çıkan tüm cadde ve sokaklarda trafik akışı sağlanmayacak.

Buna alternatif olarak, Dr. Eyüp Aksoy Caddesi, Nuhkuyusu Caddesi, Gümüşyolu Caddesi, D-100 Karayolu, Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi, Hakimiyet-i Milliye Caddesi, Halk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Dr. Fahri Atabey Caddesi kullanılabilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.