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Pençe harekatında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB: Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesine icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

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MSB: Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesine icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. 

Beğendiği aracı kontrol ederken bir anda gaza basınca...

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