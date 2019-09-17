Pençe harekatında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
MSB: Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesine icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
MSB: Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesine icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
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