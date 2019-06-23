Pençe Harekâtı'nda 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 57 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
- İHA
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekâtı planlandığı gibi başarılı şekilde devam ediyor.
Harekat kapsamında başta PKK’lı teröristler olmak üzere örgütün sığınak, barınak, mağara, mühimmat ve yaşam malzemeleri tespit edilip imha ediliyor.
Aralıksız şekilde devam eden harekâtta son olarak 6 PKK’lı terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece 4 haftadır devam eden Pençe Harekâtı’nda toplam etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist sayısı da 57’ye yükseldi.
Ayrıca harekâtın başından bu yana bölücü terör örgütüne ait toplam 84 mayın ve el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Aynı şekilde örgütün toplam 136 mağara ve sığınağı da içerisindeki yaşam malzemesi ve mühimmatlarla birlikte kullanılamaz hale getirildi.
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