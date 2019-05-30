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Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19'a yükseldi

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtında 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Atak helikopterinin PKK'ya ait doçka mevzilerini imha etme anı saniye saniye görüntülendi.

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Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtında 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekat kapsamında şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu

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