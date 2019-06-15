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Pençe Harekatı'nda 49 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana 49 terörist etkisiz hale getirildi.

  • AA
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında 1 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 49 olduğu belirtildi.

8 KG EYP ELE GEÇİRİLDİ

Harekât kapsamında son olarak 3 kg’lık amonyum nitrat ana imha hattına bağlı infilaklı fitil elektrikli fünyesi ve kablo tespit edildi. Kablonun devamında yaklaşık 5 kg’lık bir amonyum nitrat ana imha hattı daha bulunarak imha edildi.

Sosyal medyayı sallayan İmamoğlu animasyonu

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