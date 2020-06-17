Terör örgütüne 'Pençe-Kaplan' darbesi: Fırtına obüsleri ile ÇNRA'lar bomba yağdırdı

17 Haziran 2020 Çarşamba 09:36 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 09:48

Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında komando birlikleri Irak'ın kuzeyindeki Haftanin’de terör örgütüne ait hedefleri imha ediyor.

Milli Savunma Bakanı Akar: "Türk komandosunun gücünü o dağlarda bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz"

Pençe-Kaplan Operasyonu başladı: Komandolarımız Haftanin'de! MSB görüntüleri paylaştı

Atışlarla bölgenin yumuşatılması sonrasında yapılan hava hücum harekatında belirlenen bölgelere komandolar karadan ve havadan sızma harekatı icra etti

Operasyonda ilk olarak tüm harekat alanı ateş altına alındı, Fırtına obüsleri ile ÇNRA'ların da kullanıldığı atışlarda 150’den fazla hedef vuruldu.