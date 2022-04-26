Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerimiz şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, 26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Vet. Söz. Er Fırat Canlı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."