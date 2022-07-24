Pençe-Kilit Operasyonunda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi" denildi.
Ele geçirilen silah ve mühimmat şöyle:
- 5 adet Doçka uçaksavar makineli tüfek
- 500 adet Doçka uçaksavar makineli tüfek mühimmatı
- 1 adet Doçka uçaksavar makineli tüfek ray sistemi
- 1 adet AK-47 piyade tüfeği
- 5 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü
- 100 adet 7,62 mm mühimmatı
- 2 adet el bombası