Pençe-Kilit Operasyonunda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi" denildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmat şöyle:

- 5 adet Doçka uçaksavar makineli tüfek

- 500 adet Doçka uçaksavar makineli tüfek mühimmatı

- 1 adet Doçka uçaksavar makineli tüfek ray sistemi

- 1 adet AK-47 piyade tüfeği

- 5 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü

- 100 adet 7,62 mm mühimmatı

- 2 adet el bombası