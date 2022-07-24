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Pençe-Kilit Operasyonunda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Mehmetçik, bölgede terör örgütü PKK'ya ait Doçka uçaksavar makineli tüfek de dâhil olmak üzere çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

24 Temmuz 2022 Pazar 15:42 - Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi" denildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmat şöyle:

- 5 adet Doçka uçaksavar makineli tüfek

- 500 adet Doçka uçaksavar makineli tüfek mühimmatı

- 1 adet Doçka uçaksavar makineli tüfek ray sistemi

- 1 adet AK-47 piyade tüfeği

- 5 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü

- 100 adet 7,62 mm mühimmatı

- 2 adet el bombası

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