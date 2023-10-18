Pençe-Kilit şehidinin ailesine şehadet haberi verildi

Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, askeri yetkililer ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, 25 yaşındaki Güneş'in şehadet haberini Piri Reis Mahallesi'nde ikamet eden baba Ali ve anne Gülbahar Güneş'e ulaştırdı.

Şehidin baba evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

VALİ ÜNLÜER'DEN AÇIKLAMA



Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yaptığı yazılı açıklamada, Piyade Onbaşı Alican Güneş'in Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen temasta yaralandığı ve yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirterek, "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü ile sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 2 terörist etkisiz hale getirilirken, yaralanan Piyade Onbaşı Alican Güneş ise tedavi altına alındığı hastanede şehit oldu.