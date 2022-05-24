Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bugün teröristlerle çıkan çatışmada, 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR, BERABERİNDEKİ KOMUTANLARLA SINIR HATTINA GİDİYOR

Pençe Kilit Operasyonu'nda, teröristlerin saldırısında 3 askerin şehit olmasının ardından bölgedeki operasyonların devam ettiği, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gittiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonunda çıkan çatışmada, 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bölgede operasyonlar, olumsuz hava şartlarına rağmen karadan ve havadan devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Akar da beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gidiyor.