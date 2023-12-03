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Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde bir mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde bir mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi' ifadelerine yer verildi.

3 Aralık 2023 Pazar 15:56 - Güncelleme:
Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde bir mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığı resmi X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada;

Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti.

Mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler:

- 1 adet otomatik bomba atar,

- 70 adet bomba atar mühimmatı,

- 18 adet tapa,

- 2 adet 82 mm havan mühimmatı,

- 22 adet RPG-7 mühimmatı,

- 22 adet sevk fişeği,

- Çok sayıda 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı.

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