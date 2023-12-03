Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde bir mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti.

Mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler:

- 1 adet otomatik bomba atar,

- 70 adet bomba atar mühimmatı,

- 18 adet tapa,

- 2 adet 82 mm havan mühimmatı,

- 22 adet RPG-7 mühimmatı,

- 22 adet sevk fişeği,

- Çok sayıda 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı.

Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti.



Mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi.



Ele geçirilen malzemeler:



- 1 adet otomatik bomba atar,

- 70 adet bomba atar... pic.twitter.com/8HfsXzk8Au