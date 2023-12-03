Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde bir mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti.
Mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler:
- 1 adet otomatik bomba atar,
- 70 adet bomba atar mühimmatı,
- 18 adet tapa,
- 2 adet 82 mm havan mühimmatı,
- 22 adet RPG-7 mühimmatı,
- 22 adet sevk fişeği,
- Çok sayıda 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı.
Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 3, 2023
Mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler:
- 1 adet otomatik bomba atar,
- 70 adet bomba atar... pic.twitter.com/8HfsXzk8Au