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Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde terör örgütüne darbe

Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara ve 5 sığınağın bulunduğu bildirildi.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 15:02 - Güncelleme:
Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde terör örgütüne darbe
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara ve 5 sığınak bulundu. Mağara ve sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.

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