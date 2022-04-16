''Pencere yöntemi'' dolandırıcılığına karşı uyarı

İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanlarından polis memuru Olgay Kaya, "pencere" olarak adlandırılan dolandırıcılık yöntemiyle son dönemde sık karşılaştıklarını söyledi.

Dolandırıcıların, kargo teslim tutanaklarının imza bölümünü kutucuk şeklinde kesip altına senet ya da evrak yerleştirdiklerini belirten Kaya, vatandaşlara imza attıkları evrakın önü ve arkasını kontrol etme uyarısında bulundu.



Olgay Kaya, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dolandırıcılar, kargo teslim tutanağı adı altında size ibraz edilen belgenin altına, bir senet yerleştirerek attığınız imzayı buraya geçirmek suretiyle dolandırıcılık yapıyor. Biz bunu cihazla yaptığımız incelemelerde tespit edebiliyoruz. Vatandaşlar, kargo teslim tutanağına imza attıklarını zannediyorlar ama altına yerleştirilen senede fark etmeden imzasını atmış oluyor. Vatandaşlar, belgenin önünü, arkasını kontrol edip ondan sonra imza atmalı."

- BELGE İNCELEME ŞUBESİ

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına bağlı 10 laboratuvardan biri olan İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü bünyesindeki Belge İnceleme Şube Müdürlüğü, el yazısı imza, belge sahteciliği, tahrifat ve makine yazıları inceleme alanlarında hizmet veriyor.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen laboratuvar, uluslararası deneylere katılım sağlayarak ismini yurt dışında da duyuruyor.

