Pençşir Vadisi nerede? Pençşir (Penşir) ne demek?

26 Ağustos 2021 Perşembe 10:05 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 10:05

Penşir Vadisi, Afganistan'da Taliban'ın ele geçiremediği tek nokta olarak biliniyor. Pencşir, tüm ilçeleriyle beraber henüz Taliban hakimiyetine girmeyen tek vilayet olmasının yanı sıra en kritik bölge özelliğini taşıyor. Peki Pençşir (Penşir) ne demek? Pencşir Vadisi nerede? İşte, Pencşir'e dair bilinmesi gerekenler...

PENÇŞİR (PENŞİR) NE DEMEK?

Beş Aslan anlamına gelen Penşir, Afganistan'da en kritik bölge olarak biliniyor.

PENŞİR VADİSİ NEREDE?

Merkezi "Bazarak" olan Pencşir vilayeti, Kabil'in kuzeyinde yer alıyor.

Penşir Vadisi, Afganistan'da Başkent Kabil'in 80 kilometre kuzeyinde, Hindikuş Dağları üzerinde yer alır. Pencşir Vadisi, son 40 yılı işgaller ve iç savaşlarla geçen ülkede her zaman için direnişin kalesi oldu.

Ülkedeki 34 vilayetten biri olan etrafı yüksek dağlarla çevrili, keskin virajlara, dar geçitlere, kıvrımlı ve tek şeritli yollara sahip Pencşir'in 7 ilçesi 500'den fazla köyü bulunuyor.

Tacik etnik kökenli halkın yoğunlukta yaşadığı kentin nüfusunun 175 bin civarında olduğu öngörülüyor.

PENÇŞİR VADİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

Pencşir Vadisi Coğrafi konumu nedeniyle oldukça stratejik bir öneme sahiptir.

Bölge, dağlık ve engebeli arazisi nedeniyle askeri operasyonlar için zorlu bir hedef olarak görülüyor.

Vadiye girişler dar bir geçitten sağlanıyor ve bu da giriş-çıkışları sınırlandırıyor.

Vadinin kontrolünü elinde bulunduran, 'karşı tarafa' askeri olarak üstünlük sağlıyor.

Dar ve uzun yapısı ile her iki yanında sarp kayalıkların bulunduğu dağlarla çevrili olan Pencşir Vadisi'nin Kabil'den geliş kısmında tek bir girişi ve bir de çıkışı bulunuyor.

Vadinin ortasından yine aynı isimdeki Pencşir Nehri geçiyor.