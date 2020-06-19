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Pendik D-100'de göle dönen yolda ilerlemekte ısrar etti; motosikletini sel aldı; o anlar kamerada

İstanbul Pendik D 100'de yağışın etkisiyle rögarlar taştı. Göle dönen yolda araçlar ilerleyemedi. Minibüs suda mahsur kaldı. Bir motosikletli ise göle dönen yolda suya aldırmadan ilerlemeye çalışınca motosikletini akıntıya kaptırdı. Aynı anda yakındaki bir fabrikanın çatısı çöktü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA19 Haziran 2020 Cuma 17:00 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 17:00
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Olay, Güzelyalı D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Yağışın etkisiyle rögarların taştığı D - 100 Karayolu göle döndü. Akıntının da etkisiyle araçlar ilerleyemedi. Bir minibüs göle dönen yolun ortasında kalarak mahsur kaldı. Bu sırada bir motosikletli ısrarla suda ilerlemeye çalıştı. Motosikletli bir süre suda ilerledikten sonra motosikletini akıntıya kaptırdı. O anda yağışın etkisiyle yakındaki bir fabrikanın çatısı da çöktü.

O ANLAR KAMERADA

D 100 Karayolu'nun göle dönmesi, minibüsün göle dönen yolda mahsur kalması, fabrika çatısının çökmesi ve motosikletlinin ısrarla göle dönen yolda ilerleyip motosikletini akıntıya kaptırması saniye saniye kameraya yansıdı.

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