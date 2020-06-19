DHA 19 Haziran 2020 Cuma 17:00 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 17:00

Olay, Güzelyalı D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Yağışın etkisiyle rögarların taştığı D - 100 Karayolu göle döndü. Akıntının da etkisiyle araçlar ilerleyemedi. Bir minibüs göle dönen yolun ortasında kalarak mahsur kaldı. Bu sırada bir motosikletli ısrarla suda ilerlemeye çalıştı. Motosikletli bir süre suda ilerledikten sonra motosikletini akıntıya kaptırdı. O anda yağışın etkisiyle yakındaki bir fabrikanın çatısı da çöktü.

O ANLAR KAMERADA

D 100 Karayolu'nun göle dönmesi, minibüsün göle dönen yolda mahsur kalması, fabrika çatısının çökmesi ve motosikletlinin ısrarla göle dönen yolda ilerleyip motosikletini akıntıya kaptırması saniye saniye kameraya yansıdı.