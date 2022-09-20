Pendik-Kadıköy istikametinde kaza: 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Pendik-Kadıköy istikametinde seyir halinde olan A.Ö. idaresindeki 34 BYY 78 plakalı hafriyat kamyonu, önünde ilerleyen M.Ç'nin kullandığı 34 EHC 113 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki aracın durması üzerine, arkalarında seyir halinde olan Çankırı'dan İstanbul'a gelen Serkan A. idaresindeki 34 FBN 991 plakalı yolcu otobüsü de hafriyat kamyonuna arkadan vurdu.

Kaza nedeniyle otobüs şoförü direksiyonda sıkışırken, yanında bulunan muavin de yaralandı.

Haber verilmesi üzerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis, yolda güvenlik önlemi alıp, trafiği tek şeritten kontrollü olarak verirken, itfaiye ekipleri de direksiyonda sıkışan sürücüyü kurtardı.

Otobüs sürücüsü ve muavin, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından otobüsteki yolcular, tahliye edildi. Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.