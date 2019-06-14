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Pendik Kurtköy’de köpük imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı

Pendik'te 3 katlı fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Kurtköy Bosna Sokağı'nda, plastik ve seramik üretimi yapılan 3 katlı bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangına itfaiye ekiplerinin köpük kuleleri ile müdahalesi sürüyor.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen iki kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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