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İstanbul Pendik'te dev makaralara sarılı elektrik kablolarını çaldılar

Pendik'te bir elektrikçi dükkanına giren 5 hırsız 50 bin TL değerinde, dev makaralara sarılı elektrik kablolarını çaldı.

  • İHA
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Makaralardan biri aracın yan kapısından sığmayınca, minibüsü çevirerek arka kapıdan yüklediler. Hırsızların bu kadarına da “pes artık” dedirten rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı. 
 
Olay, dün Pendik'te bulunan bir elektrikçi dükkanına meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde bir elektrik dükkanın önüne minibüsle 5 kişi, dükkanın kapısını açmaya çalıştı. Minibüsten inen 2 kişi, yanlarında getirdiği kesici aletlerle, uzun uğraşlar soncunda kapıyı açmayı başardı. İçeri giren 4 hırsız, 50 bin TL değerindeki dev makaralara sarılı elektrik kablolarını alarak minibüsün yan kapısından yüklemeye başladı. Ancak dev makaralardan biri, minibüsün yan kapısından geçmedi. Bu kez minibüsün yönünü çeviren hırsızlar, dev makarayı aracın arka kapısından uzun uğraşlar sonunda yükledi. Çevredeki vatandaşlara da aldırış etmeyen hırsızların rahat tavırları bu kadarına da “pes arttık” dedirtti.
 
Yaşanan o anlarda saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
 

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