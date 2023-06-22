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Pendik'te İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı

Pendik'te İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA22 Haziran 2023 Perşembe 10:59 - Güncelleme:
Pendik'te İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı
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Sapanbağları Mahallesi'nde ilerleyen sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 KF 8650 plakalı otomobil, ara sokaktan Yunus Caddesi'ne çıkarken ters yöne girdi.

Bu sırada yolda ilerleyen Gökhan Y. idaresindeki 34 TP 5938 plakalı İETT otobüsüne yandan çarpan otomobil, savrularak yolun karşı yönündeki ağaçlara çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle İETT otobüsü de kaldırımdaki ağaca çarptı.

Kazada, İETT sürücüsü ve otobüsteki 3 yolcu yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yaralı şoförü ve yolcuları otobüsten çıkardı.

Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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