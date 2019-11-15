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Pendik'te taksici, aracına binen yolcu tarafından silahla yaralandı

Pendik'te bir taksici, aracına aldığı yolcu tarafından silahla vurularak yaralandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bekleyen taksici Arafat Katkay, aracına aldığı yolcu ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yolcu, yanındaki silahla ateş ederek Katkay'ı yaraladı.

Yaralı taksici, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirerek inceleme yaptı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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