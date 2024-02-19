Pendik'teki saldırıda şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Olayı başkaları gerçekleştirmiştir

Olay, 16 Şubat Cuma günü saat 22.30 sıralarında Pendik Batı Mahallesi'ndeki kaymakamlık lojmanının bulunduğu caddede meydana geldi. Motosikletli 2 şüpheli lojmanın önünde görev yapan polislere ateş açtı. Polislerin de karşılık vermesi üzerine şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. Emniyet ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda, şüphelilerin olaydan dakikalar önce aynı caddede bir daireden hırsızlık teşebbüsünde bulunan Salih Ö. ve S.K. olduğu tespit edildi. Şüphelilerden 7 suç kaydı bulunan Salih Ö., Kadıköy'de yakalandı. Salih Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli S.K. düzenlenen operasyonla bugün yakalandı.

"DİĞER ŞÜPHELİYİ 4 YILDIR GÖRMEDİM"

Salih Ö. ifadesinde, "Müşteki Fatma Yılmaz'ı tanımam. Fatma Yılmaz'ın ikametinde hiçbir şekilde bulunmadım. Olay günü Sancaktepe'de bulunmaktaydım. Bununla birlikte emniyet birimlerinde yakalandığım esnada üzerimde bulunan elektronik eşyalar Muhammet İ.'nin telefoncuda çalışması nedeniyle yanımda bulunmaktaydı. Bu eşyaların alım ve satımını kardeşim Muhammet ile birlikte yapmaktayız. Olayda ele geçirilen malzemeler kesinlikle hırsızlık ürünü değil. Benim şahsıma ait mallardır. Dosyada bulunan diğer şüpheli S. K.'yi 15 yıldır tanımaktayım ancak 4 yıldır kendisiyle görüşmedim. Nerede ne yapar bilmiyorum" dedi.

"OLAYI BAŞKALARI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR"

Salih Ö. ifadesinin devamında, "Meydana gelen hırsızlık eylemi ve polis memuruyla yaşanan silahlı çatışmaya benim dahlim yoktur. Olayı başkaları gerçekleştirmiştir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben herhangi bir telefon kullanmıyorum. Kardeşim Muhammet'in telefonuyla başkalarıyla iletişim kurmaktayım. Evim ve çalıştığım yer yakın olduğu için lüzum görmedim" dedi. 10 EL ATEŞ EDİLDİ Şüpheli Salih Ö.'nün tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği yazı ortaya çıktı. Sevk yazısında şüphelinin müştekiye ait ikamete girdiği, müştekinin şüpheliyi fark etmesi sonucunda şüphelinin diğer şüpheliyle, olay yerinden kaçtığı anlatıldı. Yazının devamında, şüphelilerin kaçtığı esnada kaymakamlık lojmanında görevli polis memuru Y.Z.D. ile karşılaştıkları, polis memurunun şüphelenmesi üzerine şahısları durdurmaya çalıştığı, polisle yaşanan çatışmada şüphelinin yaklaşık 10 el ateş ettiği kaydedildi.