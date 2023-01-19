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Petranboard Şenliği'nin tarihi belli oldu

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Meşeköy (Petran) köyünde geleneksel hale gelen 14. Petranboard Şenliği 5 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

IHA19 Ocak 2023 Perşembe 12:00 - Güncelleme:
Petranboard Şenliği'nin tarihi belli oldu
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Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Petran köyünde her yıl düzenlenen Petranboard festivali bu yıl 14. kez yapılacak. Rize'nin 2 bin 200 rakımlı Petran köyünde her yıl renkli görüntülere ev sahipliği yapan festivalde 'Petranboard' ve 'Lazboard' adı verilen tahta kayaklar ile karda kayacaklar.

PETRANBOARD'IN HİKAYESİ

Petranboard adı verilen kayak, yörede yaklaşık 200 yıl önce ulaşım aracı olarak kullanılmaya başlandı. Köy halkı çam ağaçlarından elde ettiği keresteler ile 30 santimetre genişliğinde 170 santimetre uzunluğa dayanan tahta kızaklarını yaptı. Yıllarca kullanılan tahta kızaklar teknolojinin gelişmesiyle uzunca bir süre rafa kaldırıldı. Son yıllarda geçmişini anmak ve hatıraları yaşatmak isteyen yöre halkı bu kızakları tekrar üreterek diğer yerleşim yerlerine tanıttı. Zamanla büyük ilgi çeken tahta kızaklara Petranboard adı verildi ve festivalleri düzenlendi.

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