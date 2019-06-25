30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8042
  • 6,628
  • 267.952
  • 95.182
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Piknikte kaybolan çocuğu jandarma buldu

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde ailesiyle piknik yaptığı esnada kaybolan çocuğu bulmak için jandarma ekipleri alarma geçerek 2 saat içerisinde buldu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Göksun ilçesi Karadut Mahallesi Doğa Obası civarında piknik için gelen ailenin 12 yaşındaki oğlu Ali Baki Gündoğar saat 18.00 sularında kayboldu. Oğlunun kaybolması üzerine baba Murat Gündoğar 156'yı arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine alarma geçen jandarma ekipleri arama tarama çalışmalarına başladı. Yaklaşık 2 saat süren ve 13 jandarma personeliyle 28 güvenlik korucusunun yaptığı çalışma neticesinde 4 kilometre uzakta bulunan Köy Obası mezrasında Ali Baki Gündoğar bulundu. 12 yaşındaki çocuk, ailesine sağ salim teslim edilirken sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

CHP´lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bursa'da ele geçirildi! Tam 2 bin yıllık

Bursa'da ele geçirildi! Tam 2 bin yıllık

Yeni enstitü, fakülte ve yüksekokullar kuruldu

Yeni enstitü, fakülte ve yüksekokullar kuruldu

Kerimov'un kızı mal varlıklarını devlete iade etti

Kerimov'un kızı mal varlıklarını devlete iade etti

Ruslar Sosna'yı kullanmaya karar verdi

Ruslar Sosna'yı kullanmaya karar verdi

Karayolunda korkutan anlar!

Karayolunda korkutan anlar!

West Point takımı Beyaz Saray'dan dünyaya hükmediyor

West Point takımı Beyaz Saray'dan dünyaya hükmediyor

Fatih sondaj gemisinden sonra 'Yavuz' da Antalya açıklarında

Fatih sondaj gemisinden sonra 'Yavuz' da Antalya açıklarında

Macron'dan Trump'a çağrı: Avrupa'ya karşı duruşun netleşmeli

Macron'dan Trump'a çağrı: Avrupa'ya karşı duruşun netleşmeli
 

POPÜLER HABERLER

Asker teröristlerin inlerine girdi! İşte içeriden görüntüler...

Asker teröristlerin inlerine girdi! İşte içeriden görüntüler...

Türkiye'den S-400 tehditlerine net cevap

Türkiye'den S-400 tehditlerine net cevap

Binlerce kişiyi ilgilendiren haber! Bu hafta sona eriyor

Binlerce kişiyi ilgilendiren haber! Bu hafta sona eriyor

Mahalleliyi korkutuyordu... Esrarengiz sesin sırrı çözüldü

Mahalleliyi korkutuyordu... Esrarengiz sesin sırrı çözüldü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA