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Piliç entegre tesisinde yük asansörünün halatı koptu: 1 ölü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, piliç entegre tesisinde halatı kopan yük asansöründeki 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

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Bandırma-Balıkesir kara yolundaki entegre tesiste, işçilerin bulunduğu yük asansörünün halatı koptu.

İşçilerden Aydın Ertek (44) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Gökhan Ün (36) ise Bandırma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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