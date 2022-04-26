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Pilot uygulama Kütahya'da başladı! 10 bin madencinin sağlık gözetimi yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında, 28 ilde 10 bin madencinin sağlık gözetimi yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma hayatının işçi ve işvereniyle bir bütün olduğunu belirtti.

AA26 Nisan 2022 Salı 15:08 - Güncelleme:
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Projenin ilk uygulaması Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Bozdağ Madencilik'te gerçekleştirildi.

Madende çalışan 240 kişinin röntgenleri çekilerek, hekimler tarafından muayeneleri tamamlandı.

Ayrıca, çalışanlar solunum fonksiyon testleri, kan tahlilleri, toksikoloji testleri ve işitme testlerine tabi tutuldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çalışma hayatının işçi ve işvereniyle bir bütün olduğunu belirtti.

Bakan Bilgin, "Çalışanlarımızın sağlıklarını ve çalıştıkları koşulları önemsiyoruz. Örnek teşkil etmesi amacıyla 10 bin maden çalışanı için bedelsiz periyodik sağlık gözetimini bu ay itibarıyla başlattık. Çeşitli sağlık tetkiklerinin yapılacağı proje ile emeğin ve emekçinin bakanlığı olduğumuzu, iş sağlığı ve güvenliğine verdiğimiz değeri bir kere daha ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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